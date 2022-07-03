“وصفتي”.. توكلنا يتيح خدمة لاستعراض الوصفات الطبية واستلام الأدوية من أقرب صيدلية

أعلن تطبيق "توكلنا"، إتاحة خدمة "وصفتي" للمستفيدين، والتابعين، لاستعراض الوصفات الطبية واستلام الأدوية من أقرب صيدلية، وذلك من خلال "توكلنا خدمات".

وبين التطبيق أنه يمكن استعراض الوصفات الطبية للمستفيدين عبر اختيار خدمة "وصفتي" من خلال خدمات الصحة، ثم استعراض بيانات الوصفات الطبية، أما للتابعين من خلال اختيار خدمة "وصفتي"، ثم استعراض قائمة بطاقات المستفيدين والضغط على بطاقة أحد التابعين، ثم استعراض بيانات الوصفات الطبية للمستفيد المحدد.

وأبان أنه يمكن تحديد أقرب صيدلية من خلال اختيار خدمة "وصفتي" من خدمات الصحة، وبعد الضغط على زر الخيارات يتم اختيار أقرب صيدلية، ثم استعراض أقرب صيدلية للمستفيد.