نادي جديد مفاجأة ينضم إلى قائمة الراغبين في ضم رونالدو

دخل نادي نابولي الإيطالي قائمة المرشحين لضم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي الصيف الحالي. وكانت تقارير صحفية قد أكدت رغبة كريستيانو رونالدو فى الرحيل عن مانشستر يونايتد للعب ببطولة دوري أبطال أوروبا

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية أن نادى نابولي دخل قائمة الأندية المرشحة لضم رونالدو، بعد تشيلسي وريال مدريد وبايرن ميونخ

وأضافت الصحيفة أن نابولي يسعى لخطف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خاصة أنه سيشارك فى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو الأمر الذى يبحث عنه صاروخ ماديرا للحفاظ على صدارته لقائمة الهدافين التاريخيين في البطولة