أخبار دوليّة

الجيش اليمني: مليشيات الحوثي ارتكبت 185 خرقاً للهدنة الأممية خلال يومي الجمعة والسبت

3 يوليو 2022 · < 1 minute

أعلن الجيش اليمني، أن مليشيات الحوثي ارتكبت 185 خرقاً للهدنة الأممية خلال يومي الجمعة والسبت.