بعد خلاف طويل.. عودة حكيم زياش لتمثيل المنتخب المغربي

أعلن فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربى لكرة القدم، عودة حكيم زياش نجم تشيلسي الإنجليزى للمشاركة مع منتخب بلاده فى نهائيات النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وأكد لقجع، فى تصريحات نشرتها صحيفة " hibapress" المغربية، حضور الدولي المغربي حكيم زياش مع منتخب بلاده فى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وأضاف لقجع، "أتحمل مسؤولية الخلاف بين زياش وخليلوزيتش، وكان يجب حل الخلاف منذ البداية قبل أن يتطور ويأخذ أكبر من حجمه".

وواصل رئيس الاتحاد المغربى تصريحاته قائلا، "خليلوزيتش ينقصه خلق أجواء من الفرح داخل المنتخب، وكان من الضروري تقديم تنازلات فى الفترة السابقة لتحقيق التأهل إلى المونديال".