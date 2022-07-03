أخبار دوليّة

اختراق الجيش البريطاني افتراضيا

متابعات - الوئام
3 يوليو 2022 · < 1 minute

أعلن الجيش البريطاني، اليوم، إجراء تحقيق في اختراق حساباته على موقعي تويتر ويوتيوب.