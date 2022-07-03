من أجل تمكين المرأة .. تعليم المدينة تكلف 5 نساء لمناصب قيادية

أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة ⁧‫المدينة المنورة‬⁩ عددا من قرارات تكليف عدد من مديري الإدارات ومكاتب التعليم ، واشتملت القرارات على تكليف قيادات نسائية وذلك وفقاً للآتي :

‏ الدكتور عبدالله بن عوض الردادي مديراً لإدارة التوجيه والارشاد الطلاب وعبدالعزيز بن صالح الزهراني مديراً لمكتب التعليم الأهلي ، صبيحة بنت عبدالرحمن الرفاعي .. مديرةً لإدارة المدارس الأهلية، عبدالسلام بن حامد الصاعدي .. مديراً لإدارة الأراضي والبرمجة، سامي بن محمد الذبياني .. مديراً لإدارة شؤون المعلمين، الدكتور / إبراهيم بن مرغوب الهندي .. مديراً لإدارة الموهوبين، كوثر بنت صالح الكريدة .. مديرة لإدارة التربية الخاصة، منصور بن سليم المزيني .. مديراًً لمكتب تعليم جنوب، سامي بن عودة السيد .. مديراً لمكتب تعليم شمال، محمد بن مطر المطيري .. مديراً لمكتب تعليم شرق، رائعة بنت أحمد فال .. مديرة مركز الخدمات المساندة بمدينة طيبة، ياسين بن حامد بخيت .. مديراً لإدارة الخدمات العامة، عبدالله بن احمد الزهراني .. مديراً لإدارة الجودة، خالد بن عايد الأحمدي .. مديراً لإدارة الاشراف التربوي، أديب بن علي شاهين .. مديراً لإدارة النشاط الطلابي، عبدالرحمن بن سعد الهزاني .. مديراً لإدارة التدريب والابتعاث، أديب بن فؤاد صنافيري .. مديراً لوحدة تطوير المدارس، فاطمة بنت مبيريك الجهني .. أمينةً للتعليم، فيروز بنت علي الحربي .. مديرةً لإدارة التخطيط والمعلومات .