التعليم تعتمد البرامج التدريبية الصيفية للمعلمين والمعلمات

اطلقت وزارة التعليم البرامج التدريبية الصيفية لشاغلي الوظائف التعليمية للعام ٢٠٢٢ خلال اجازة نهاية العام الدراسي اعتبارا من ٢٥-١٢-١٤٤٣ وحتى ٢٧-١- ١٤٤٤ حضوري، متزامن

.

وتسعى التعليم للرفع من مستوى جودة مخرجات التعلم، من خلال إعداد شاغلي الوظائف التعليمية وتأهيلهم وتطويرهم بصورة مستمرة، واستجابة للاحتياجات التدريبية وفق المناهج والمسارات الثانوية الجديدة ووفق المتغيرات الناتجة عن التطورات الحاصلة في أساليب واستراتيجيات التعليم والتعلم.

وأكدت أنه لترقية شاغلي الوظائف التعليمية يجب تحقيق الحد الأدنى من النقاط المخصصة للتطوير المهني.