الحكومة اليمنية توضح حقيقة رفض هادي تسليم الطائرة الرئاسية

نفت الحكومة اليمنية صحة الأخبار المتداولة حول رفض الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي تسليم الطائرة الرئاسية لمجلس القيادة الرئاسي بقيادة رشاد العليمي.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، اليوم الأحد، عن مصدر حكومي، قوله: "إن الطائرة الرئاسية سلمت وهي تحت تصرف رئيس مجلس القيادة الرئاسي لكنها متوقفة منذ فترة وتحتاج لصيانة وقطع غيار".

وأضاف المصدر: "الحكومة لم تصرف فلسا واحدا لاستئجار طائرة كما روجت المزاعم، حيث وفر الاشقاء في السعودية الطائرة التي أقلت فخامة الرئيس رشاد العليمي اثناء تنقلاته وزياراته الخارجية وهذه اللفتة الأخوية محل تقدير كبير".

وكانت وسائل إعلام محلية يمنية، قد تداولت في الأيام الماضية، خبرا حول استئجار الحكومة طائرة تجارية خاصة بمبلغ 850 ألف دولار، لتقل رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي في زياراته الخارجية الأخيرة، موضحة أن ذلك أتى بعد رفض هادي، تسليم الطائرة الرئاسية.