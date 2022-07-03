كشف هوية منفذ الهجوم الدموي في الدنمارك

لقى عدة أشخاص حتفهم جراء إطلاق نار بمركز تسوق في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن اليوم الأحد، حسبما قال كبير مفتشي الشرطة سورن توماسين.

وقال توماسين إن الشرطة ألقت القبض على المشتبه به، وهو دنماركي (22 عاما) بعد إطلاق النار.

ولم يقدم رئيس الشرطة مزيدا من التفاصيل، قائلا إن الوضع لا يزال فوضويا وغير واضح للغاية.

كان قد تم تحذير الشرطة عند الساعة 5.30 مساء (1530 بتوقيت جرينتش)، وتم نشر فرقة كبيرة من رجال الشرطة. وقال توماسين إنه لا يمكن استبعاد احتمالية أن يكون الهجوم إرهابياً.

وفي منطقة رويال أرينا القريبة، من المتوقع أن يحضر الآلاف حفلة بيعت جميع تذاكرها، للمغني هاري ستايلز والمقرر إقامتها مساء اليوم الأحد.

ووفقا لوكالة "بي أيه" للأنباء، من المتوقع إقامة الحفل بعدما أبلغ رجال إنفاذ القانون في المنطقة المنظمين بإمكانية القيام بذلك بأمان.