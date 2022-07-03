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الأمن العام: منع المركبات المخالفة من دخول #مكة اعتبارا من منتصف هذه الليلة

3 يوليو 2022 · < 1 minute
الأمن العام
الأمن العام

أكد المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي بن محمد الشويرخ أن رجال المرور سيباشرون اعتبارًا من الساعة الـ (12) من ليلة الخامس من شهر ذي الحجة، تنفيذ مهامهم في مداخل مكة المكرمة لضبط ومنع المركبات المخالفة من الدخول إلى العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة، وتطبيق مقتضى الأنظمة والتعليمات بشأنها.
وأوضح العميد الشويرخ أنه يُستثنى من ذلك مركبات نقل الحجاج المرخصة وسيارات المشرفين والموظفين المصرّح لها بالدخول.