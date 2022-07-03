السودان: تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 30 يونيو

أصدر النائب العام السوداني المكلف خليفة أحمد خليفة قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق والتحري في أحداث 30 يونيو 2022.

وتختص اللجنة برئاسة رئيس نيابة عامة بالتحري والتحقيق في ملابسات الاحداث التي وقعت في 30 يونيو وأدت إلى قتل تسعة أشخاص وإصابة عدد آخر وحصر الخسائر في الممتلكات العامة و الخاصة والقبض على المتهمين وفق إجراءات القانون و قيد بلاغات جنائية في مواجهتهم وتقديم المتهمين للمحاكمة ،بحسب كالة الأنباء السودانية.

وقُتل تسعة متظاهرين برصاص قوى الأمن والشرطة، خلال مشاركتهم في الاحتجاجات الضخمة التي نظمتها لجان المقاومة نهاية الأسبوع الماضي، كما أُصيب 629 آخرين بعضهم إصابتهم خطيرة بحسب صحيفة "سودان تريبيون" نقلا عن لجنة أطباء السودان المركزية.