بالفيديو.. عودة البوفيهات إلى مخيمات #الحجاج بعد إلغائها بسبب #كورونا

أكد رئيس إحدى شركات حجاج الداخل، محمد البكري، عودة البوفيهات إلى مخيمات الحجاج وذلك بعد إلغائها بسبب جائحة كورونا، مشيرًا إلى وجود الوجبات الخفيفة على مدار الساعة.

وقال البكري في تصريحات لقناة الإخبارية: «لا اشتراطات على المطوفين، وعودة البوفيهات إلى مخيمات الحجاج بعد إلغائها بسبب كورونا، والتغذية هذا العام مختلفة تمامًا عما مضى».

وأضاف: «تبدأ استعدادات موسم الحج منذ نهاية الموسم الماضي، حيث يبدأ الاستعداد منذ 15/12، ونبدأ بمعالجة السلبيات ومحاولة تفاديها ونستمر في هذا العمل حتى بعد نهاية شهر رمضان».

وتابع: «تبقى بعض الأشياء والمستلزمات التي يجب أن تخزن؛ حيث تظل في أماكنها بالمستودعات لعدم تضررها من الفرش ووضعها على السجاد، ويتم وضعها شيئًا فشيئًا كما ينبغي»، مؤكدًا أن الأسرة وأدوات التعقيم يستخدمها الحجاج لأول مرة.

وواصل: «الرجال لهم صالات طعام، والنساء لهم بوفيهات في أماكنهم حتى لا يتكبدوا عناء النزول والصعود، أما المشروبات الساخنة والباردة والوجبات الخفيفة موجودة على مدار الساعة».