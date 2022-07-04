بالفيديو.. “#متحدث_الداخلية”: غرامة 50 ألف ريال والسجن 6 أشهر لمخالفي أنظمة #الحج #عاجل

الوئام- فريق التحرير:

قال متحدث وزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، إن مراكز الضبط الأمني على مداخل العاصمة المقدسة تقوم بضبط كل من يخالف هذه التعليمات وتطبيقها بشكل فوري.

وأضاف الشلهوب خلال لقاء مع قناة "الإخبارية" : " من يقوم بنقل أشخاص غير مصرح لهم بالعمل تصل العقوبة المقررة إلى 50 ألف ريال والسجن لمدة 6 أشهر لكل شخص يخالف هذه الأنظمة، والمطالبة بمصادرة المركبة الخاصة بالناقل أو المتواطئ أو من كل من يساهم بهذا الشيء".

وتابع: "العاصمة المقدسة محاطة برجال أمن لتنفيذ المهام الموكلة لهم للحفاظ على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام" .

وكان المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي بن محمد الشويرخ قد أكد أن رجال المرور سيباشرون اعتبارًا من الساعة الـ (12) من ليلة الخامس من شهر ذي الحجة، تنفيذ مهامهم في مداخل مكة المكرمة لضبط ومنع المركبات المخالفة من الدخول إلى العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة، وتطبيق مقتضى الأنظمة والتعليمات بشأنها.

وأوضح العميد الشويرخ أنه يُستثنى من ذلك مركبات نقل الحجاج المرخصة وسيارات المشرفين والموظفين المصرّح لها بالدخول.