بدءاً من الغد..”الحصيني” يتوقع حالة ممطرة على 6 مناطق

كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته لحالة الطقس غدا الثلاثاء.

وقال الحصيني: حالة ممطرة متوقعة بإذن الله من غد الثلاثاء، على أجزاء من مناطق نجران، وجازان وعسير والباحة وجنوب المنطقة الشرقية، والربع الخالي، وجنوب منطقة الرياض، مضيفاً أن الأمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد وعواصف رعدية وسيول.

الجدير ذكره، أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض، الشرقية وأجزاء من الحدود الشمالية وكذلك منطقة نجران. كما تتأثر الأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة المكرمة إلى جازان والاجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة مكة المكرمة برياح نشطة قد تؤدي الى شبه انعدام في مدى الرؤية الافقية. في حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لظهور السحب الرعدية في فترة ما بعد الظهيرة على منطقتي عسير وجازان والاجزاء الغربية من منطقة نجران يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وبسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والاوسط. ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والاوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج .