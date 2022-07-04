“#بايدن” ينسحب من مؤتمر صحفي بعد سؤال محرج عن شاحنة الموت

انسحب الرئيس الأمريكي جو بايدن من مؤتمره الصحفي بعد سؤال وجهه له أحد الصحفيين، عن مصرع أكثر من 50 مهاجرا عثر على جثثهم في شاحنة بمدينة سان أنطونيو في ولاية تكساس.

وسأل الصحفي: "سيادة الرئيس، ما هو رد فعلك على وفاة 50 مهاجرا في تكساس؟".

فاختار بايدن عدم الرد والانسحاب من المؤتمر الصحفي. وذلك بحسب روسيا اليوم.

وكان القنصل المكسيكي في ولاية تكساس الأمريكية "روبين مينوتي" قد أعلن أن عدد المهاجرين، الذين لقوا حتفهم اختناقا في مقطورة شاحنة في تكساس وصل إلى 51، وأن 13 شخصا في حالة خطيرة في المستشفى.

وأشار القنصل مينوتي إلى أن 13 شخصا تم نقلهم إلى المستشفيات وأن حالتهم حرجة، مضيفا أنهم يعانون من فشل في الجهاز العصبي والكلى والكبد ونزيف داخلي.

وتم العثور على الشاحنة التي كانت تقل أشخاصا على طريق صغير في تكساس يؤدي إلى الطريق السريع.