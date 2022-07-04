بـ45 مئوية .. “الأرصاد”: الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث تسجل مدينة الأحساء أعلى درجة حرارة بـ45 مئوية، بينما تسجل مدينة الباحة أدنى درجة حرارة بـ19 درجة مئوية.

وذكر مركز الأرصاد عبر «تويتر»، أنّ درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: الأحساء 45 درجة مئوية، والدمام والخرج وحفر الباطن 44، ومكة المكرمة ووادي الدواسر 43، والرياض وشرورة 42، ورفحا 41 مئوية.

والمدينة المنورة وبريدة وعرعر وسكاكا والدوادمي والمجمعة والعلا وينبع 40، وجدة ونجران 39، وجازان 38، وتبوك وحائل 37، والطائف 31، وأبها 30، والباحة 27 مئوية.

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن فهي كالتالي: الباحة 19 درجة مئوية، وأبها 20، والقريات والطائف وطريف 21، والعلا 22، وتبوك وحائل 24، وجدة وبريدة وعرعر ونجران وينبع 27 مئوية.

والمدينة المنورة ورفحا والمجمعة 28، والرياض والقنفذة 29، ومكة المكرمة وحفر الباطن وشرورة ووادي الدواسر والخرج 30، والأحساء 31، والدمام وجازان 32 مئوية.

كان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية، على منطقتي الرياض، الشرقية، وأجزاء من الحدود الشمالية، وكذلك منطقة نجران.

كما تتأثر الأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة المكرمة إلى جازان والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة مكة المكرمة، برياح نشطة قد تؤدي الى شبه انعدام في مدى الرؤية الافقية.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا مع فرصة لظهور السحب الرعدية في فترة ما بعد الظهيرة على منطقتي عسير وجازان والأجزاء الغربية من منطقة نجران يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية.