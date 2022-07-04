«سعود الطبية» تقدم نصائح صحية ووقائية للحجاج

أكدت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بإدارة طب الأسرة، بأن معظم الأمراض التي تنتشر في فترة الحج هي من الأمراض التي يمكن الوقاية منها أو التحكم فيها، ويأتي الكثير منها نتيجة قلة الوعي الصحي لدى كثير من الحجاج المقبلين من مناطق مختلفة مثل عدم الأخذ بالأسباب الوقائية كالتطعيمات الموصى بها وعدم الالتزام بالتعليمات الصحية المناسبة لكل حاج.
ونوه استشاري طب الأسرة المشارك بالمدينة د. نايف العُمري، بأن من أهم النصائح الالتزام بالإرشادات الصحية والوقائية والابتعاد عن أشعة الشمس والإكثار من شرب الماء والسوائل والتأكد من كمية وصلاحية الأدوية ونظافة الطعام قبل تناوله وأخذ قسط كافٍ من الراحة، أما عن أهم النصائح الوقائية بعد التطعيمات فهي الاحتفاظ بمسكنات الألم مع الحاج بعد الاستشارة الطبية في جميع الأوقات وأخذ حقيبة إسعافات أولية في حالة حدوث أي أضرار وتجنب تخزين الطعام المطبوخ لفترة طويلة لمنع نمو البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي.
وبالنسبة للحلاقة فأشار د.العُمري بوجوب الطلب من الحلاق أن يغسل يديه جيدًا باستخدام الماء والصابون قبل وبعد الحلاقة أو القص والتأكد قبل ذلك من اختيار الحلاق المناسب، واستخدام شفرات الحلاقة مرة واحدة فقط، للحماية من الأمراض المعدية التي تنتقل عن طريق الدم مثل التهاب الكبد الوبائي وفيروس نقص المناعة المكتسب.
وختم مشددًا على الحرص على استخدام النظارات الشمسية وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وارتداء أحذية ذات نوعية جيدة لحماية القدم والتوقف عن أي نشاط عند الشعور بأي علامات للتعب أو الإعياء وإبلاغ الفريق الطبي مباشرة.
يُذكر أن مدينة الملك سعود الطبية تقع ضمن نطاق الرياض في تجمع الرياض الصحي الأول.