«سعود الطبية» تقدم نصائح صحية ووقائية للحجاج

أكدت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بإدارة طب الأسرة، بأن معظم الأمراض التي تنتشر في فترة الحج هي من الأمراض التي يمكن الوقاية منها أو التحكم فيها، ويأتي الكثير منها نتيجة قلة الوعي الصحي لدى كثير من الحجاج المقبلين من مناطق مختلفة مثل عدم الأخذ بالأسباب الوقائية كالتطعيمات الموصى بها وعدم الالتزام بالتعليمات الصحية المناسبة لكل حاج.