بالفيديو .. المواطن “أبو راشد”يحول مزرعته مقرًا لضيافة الحجاج في تمير

قام المواطن أبو راشد بتحويل مزرعته الخاصة لمقرٍ لضيافة الحجاج في طريقهم إلى مكة، واستقبل ضيوف الرحمن في تمير بابتسامة مرحبًا بهم .

وقال أبو راشد خلال حوارٍ له على قناة العربية: “ذهبت إلى الحجاج الروس في روسيا عندما كنت في روسيا خلال بطولة كأس العالم؛ فقلت لهم عندما قابلت الجالية المسلمة هناك؛ عندما تأتو إلى مكة تمرون علي؛ فاتصلوا بي في يوم من الأيام أنهم قادمون للحج وطلبوا مني أقابلهم عند إحدى محطات البنزين”.

وأفاد بأنه رفض ذلك قائلا لهم:” ليست من عادتنا ولا تقاليدنا استقبال الضيوف عند محطات البنزين فاستقبلتهم في استراحتي وكان عددهم 120 حاجًا فأعجبوا وانبهرو بالاستقبال والطاولات.

واستقبل أبو راشد 500 حاج بشكل مجاني، قبل حج هذا العام، وقبل مغادرتهم يعرض عليهم المبيت معه؛ فإن أصروا على الرحيل يودعهم بالبخور كما استقبلهم به.

وأضاف أحد الحجاج الروس:” أنهم تعرفوا على أبي راشد منذ عدة أعوام، وأصبح منذ استقباله لحجاج روسيا واحدًا منا نسأل الله أن يرزقه كل الخير.”