إطلاق تداولات العقود المستقبلية لأسهم 10 شركات سعودية

أطلقت "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، العقود المستقبلية للأسهم المفردة، لتكون ثاني منتج مشتقات مالية يتم تداولها في السوق المالية.

وتم اختيار 10 شركات لتداول العقود المستقبلية عليها، وهي مصرف الراجحي، أرامكو السعودية، البنك الأهلي السعودي، مصرف الإنماء، سابك، STC، كيان السعودية، الشركة السعودية للكهرباء، المراعي، ومعادن.

وستمكّن العقود المستقبلية للأسهم المفردة، المستثمرين المحليين والدوليين من التحوط وإدارة مخاطر محافظهم بكفاءة أعلى، فضلا عن تنويع المنتجات المتاحة للتداول في السوق المالية السعودية.

وجرى اختيار الأسهم التي تتخذها العقود المستقبلية للأسهم المفردة كأصل أساسي لها من أكبر الشركات المدرجة وأكثرها سيولة في تداول السعودية، وذلك بناءً على قائمة من المعايير التي تهدف إلى ضمان توافر السيولة لتلبية متطلبات السوق، والحفاظ على نزاهة السوق، وتمكين الإدارة الفعالة للمحافظ الاستثمارية.