6 أكتوبر 2022.. أولى رحلات “طيران ناس” المباشرة بين العلا والقاهرة

يطلق طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، أول رحلاته المباشرة بين العلا والعاصمة المصرية القاهرة اعتباراً من السادس من أكتوبر 2022.

ويربط طيران ناس بين العلا والقاهرة عبر رحلتين مباشرتين أسبوعيًا، أيام السبت والخميس، من مطار العلا الدولي إلى مطار القاهرة الدولي ذهابًا وإيابًا.

وتُعرف العلا بأهميتها التاريخية والطبيعية والجغرافية مع مواقعها المليئة بالمعالم الأثرية من الحضارات الدادانية والنبطية والرومانية والإسلامية القديمة، وهي وجهة تكشف عن تاريخ البشرية منذ أكثر من 7000 عام.

وتعد العلا بمثابة متحف مفتوح في الهواء الطلق وهي موطن أول موقع للتراث العالمي لليونسكو في المملكة وهو موقع الحِجر الآثري، حيث يشتهر بأكثر من 110 مقبرة نبطية منحوتة في صخور جبال الحجر الرملي والتي يعود تاريخها إلى القرن الأول قبل الميلاد.

وتقدم العلا للسياح مجموعة متنوعة من التجارب الشيقة في التراث والفن والثقافة والاستجمام والمغامرة.

واشتهرت العلا فيما مضى بأنها مدينة حيوية تقع على طول طرق تجارة البخور القديمة الشهيرة التي تمتد من جنوب شبه الجزيرة العربية وصولاً إلى الشمال لمصر وما بعدها.

وانتشرت واحات العلا في المنطقة ووفرت الراحة والترحيب اللازمين لقوافل المسافرين المرهقين. وتعيد العلا الآن إحياء تاريخها والاحتفاء به من خلال الترحيب بالزوار مرة أخرى.

ويتم تقديم العلا للعالم الآن كوجهة يجب زيارتها لكل مسافر يبحث عن تجربة فريدة من نوعها، مع الخدمات عالية الجودة وأماكن الإقامة الممتازة الواقعة بين المناظر الطبيعية الصحراوية الجميلة المذهلة.

وأعلن طيران ناس، هذا الشهر، استئناف رحلاته من العلا إلى كل من الرياض والدمام ودبي بواقع رحلتين أسبوعيا لكل وجهة، تعزيزًا لخطط المملكة في تحويل العلا إلى واحدة من الوجهات السياحية المفضلة للمسافرين محليًا ودوليًا.

وكان طيران ناس قد سيّر في مارس 2021 أولى رحلاته المباشرة من الرياض إلى المدينة التاريخية في شمال غرب المملكة، ودشنت الشركة في نوفمبر 2021، أولى رحلاتها الدولية المباشرة إلى العلا لتكون في متناول المسافرين.

ويربط "طيران ناس" أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية عبر أسطوله المكون من أكثر من 35 طائرة، ونقل منذ تأسيسه عام 2007 أكثر من 60 مليون مسافر.

وحصل طيران ناس على أعلى تصنيف في تقييم أجرته منظمة APEX غير الربحية التي تعد من أكبر روابط شركات الطيران الدولية، والذي شمل 600 شركة طيران من مختلف الفئات حول العالم.

وجاء طيران ناس في فئة أربعة نجوم، وهي أعلى فئة للطيران الاقتصادي على مستوى العالم، وصنف كأفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط من مهرجان جوائز السفر العالمية لسبعة أعوام متتالية.

وحصل على جائزة سكاي تراكس العالمية كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط لأعوام 2017 و2018 و2019 و2021، إضافة إلى أفضل خدمة طاقم طيران في الشرق الأوسط لعام 2019.