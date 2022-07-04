تجهز 5.370 جامعاً ومصلى لعيد الأضحى في الرياض وجازان وعسير

جهز فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، نحو 5.370 جامعاً ومصلى لعيد الأضحى في الرياض وجازان وعسير.

"الشؤون الإسلامية" تجهز 3413 جامعاً ومصلى لعيد الأضحى بمنطقة الرياض

جهز فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الرياض 3013 جامعاً و400 مصلى من المصليات المكشوفة بكافة محافظات ومراكز المنطقة؛ لإقامة صلاة عيد الأضحى لعام 1443هـ.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالرياض عبدالله السبيعي، أنه تم القيام بكافة أعمال الصيانة والنظافة والتشغيل من قبل الفرق الميدانية، وتكثيف جولات المراقبين والمراقبات للمساجد والمصليات النسائية؛ لضمان جاهزيتها لاستقبال المصلين، مبيناً أن صلاة العيد ستقام بإذن الله بعد شروق الشمس بربع ساعة بمشيئة الله تعالى حسب تقويم أم القرى.

الشؤون الإسلامية في جازان تنهي استعداداتها بتهيئة 1011 جامعاً ومصلى لإقامة صلاة العيد

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، استعداداته لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بتجهيز 1011 جامعاً ومصلى في كافة محافظات ومراكز وقرى المنطقة لإقامة صلاة العيد فيها، وذلك من خلال صيانتها ونظافتها وتعقيمها بمشاركة 16 فرقةً فنية وأكثر من 350 مراقباً ومراقبة.

وبيّن المدير العام لفرع الوزارة أسامة مدخلي أن الفرع أكمل استعداداته لمتابعة احتياجات الجوامع ومصليات الأعياد وتوفير كل ما تحتاج إليه من صيانة ونظافة، مشيراً إلى أن موعد صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة، في تمام الساعة الخامسة وسبع وخمسون دقيقة.

فرع الشؤون الإسلامية بعسير يجهز (946) جامعا ومصلى لعيد الأضحى

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير، كافة استعداداته لتهيئة وتجهيز (632) جامعاً و(314) مصلى مكشوفاً في محافظات ومراكز المنطقة؛ لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1443هـ.

وأوضح مدير عام الفرع أحمد الخيري، أن جميع الجوامع والمصليات بالمنطقة جُهزت بكافة أعمال النظافة والتشغيل والصيانة لاستقبال المصلين، مشيرًا إلى فتح جميع الجوامع والمصليات، لتخفيف الزحام للمصلين، مبينا أن المصليات تحتوي على مواقع مخصصة للنساء إضافة لعدد من المصليات الخاصة بهن في الجوامع.