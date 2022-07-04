حبوبا مسروقة.. تركيا تحتجز سفينة روسية بطلب أوكراني

قال مسؤول تركي بارز اليوم الإثنين إن تركيا أوقفت سفينة شحن تحمل العلم الروسي قبالة ساحلها على البحر الأسود، وتحقق في مزاعم أوكرانية بأن السفينة تحمل حبوبا مسروقة.

وقال السفير الأوكراني لدى تركيا أمس إن سلطات الجمارك التركية احتجزت السفينة جيبك جولي.

ووفقا لمسؤول ووثائق اطلعت عليها رويترز، فقد طلبت أوكرانيا من تركيا في السابق احتجاز السفينة.