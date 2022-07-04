مرسول بارك يستضيف السوبر الإيطالي يناير المقبل

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن ملعب مباراة كأس السوبر الإيطالي، التى تجمع قطبي كرة القدم العالمية أيه سي ميلان وإنتر ميلان، في يناير المقبل

ويستضيف ملعب مرسول بارك البطولة التى تجمع البطولة بين بطل الدوري الإيطالي وحامل كأس إيطاليا، حسبما أكدت الصحيفة ، وهما ميلان وإنتر على التوالى، وكانت تقام المباراة قبل بداية الموسم، ولكن فى السنوات الأخيرة انتقلت إلى ديسمبر أو يناير

وتمت إقامة مباراة السوبر الإيطالي فى إيطاليا خلال الموسمين الماضيين بسبب جائحة كورونا، حيث فاز يوفنتوس باللقب في عام 2021 في ريجيو إميليا ضد نابولي، بينما فاز إنتر على البيانكونيري في يناير الماضي في ملعب "جوزيبي مياتزا" فى ميلانو