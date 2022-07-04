خاص.. الاتحاد يقدم عرض تاريخي لأحمد حجازي.. وهذا رد اللاعب

دخل مسئولو نادي الاتحاد في خط المفاوضات مع أحمد حجازي مدافع النمور من أجل الابقاء عليه لأطول فترة مع الفريق.

وكشفت مصادر مقربة من حجازي عن عرض الاتحاد على اللاعب تمديد التعاقد لمدة موسمين إضافيين وتقديم عرض رسمي له.

وأوضحت المصادر أن إدارة الاتحاد عرضت على اللاعب الحصول على أعلى راتب في الفريق وبنفس الامتيازات الموجودة في عقده حاليًا كاملة بدون أي تعديل.

وأوضحت المصادر أن حجازي يرحب بشدة بالاستمرار مع الاتحاد لأطول فترة ويشعر بالراحة مع الفريق ويرغب في تعويض الجماهير عن ضياع بطولة الدوري في الموسم المنصرم.