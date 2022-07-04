بعدبيع مليون و800 ألف تذكرة.. فتح باب حجز تذاكر المونديال غدًا

أكدت صحيفة الرياضية السعودية أن المرحلة المقبلة لطرح تذاكر مونديال قطر 2022 بداية من غد وستُغلق مرحلة الحجز أبوابها يوم 16أغسطس المقبل، وهى فرصة ذهبية لاقتناص مقعد في مباريات البطولة نظرًا لمحدودية التذاكر بعد بيع قرابة مليون و800 ألف تذكرة خلال المراحل الماضية، حسبما أكدت الصحيفة

وذكرت الصحيفة، فى تقريرها، أن التذاكر المقرر طرحها فى تلك المرحلة تشكل الغالبية العظمى من الرصيد المتبقي لتذاكر المونديال، خاصة فى ظل ما شهدته المراحل السابقة من إقبال يقدر بـ5.40 مليون طلب، كما أن الموقع الرسمي الوحيد الذى يمكن من خلاله الحصول على تذاكر كأس العالم قطر 2022 هو موقع الاتحاد الدولي للعبة حيث تتم جميع عمليات الشراء من خلاله، بما يجنب المشجعين المواقع الاحتيالية والتذاكر المزيفة

ويستطيع المشجع شراء 6 تذاكر على الأكثر لكل مباراة، و60 تذكرة كحد أقصى لجميع مباريات البطولة، وبإمكان المشجع حضور أكثر من مباراة واحدة في اليوم الواحد خلال دور المجموعات وذلك وفقاً لقواعد توافق المباريات، كما يحق لذوي الإعاقة، ومحدودي القدرة على الحركة الحصول على تذاكر ذوي الإعاقة