برشلونة يعلن التعاقد مع فرانك كيسي نجم ميلان

أعلن نادي برشلونة الإسباني، بشكل رسمي، ضم الإيفواري فرانك كيسي نجم وسط ميلان الإيطالي، في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأصدر برشلونة بيانًا رسميًا قال فيه، "نجح برشلونة فى أن يوقع مع فرانك كيسي لاعب خط الوسط، الذى يصل فى انتقال مجاني من ميلان، سيوقع عقدًا حتى 30 يونيو 2026 وسيكون لديه شرط إنهاء بقيمة 500 مليون يورو".

وأضاف البيان، "توصل نادي برشلونة لكرة القدم وفرانك يانيك كيسي لاتفاق بشأن ضم اللاعب، بعدما أنهى لاعب كرة القدم عقده مع أي سي ميلان، حيث سيوقع لاعب خط الوسط عقدًا حتى 30 يونيو 2026 وسيحصل على شرط إنهاء بقيمة 500 مليون يورو".