“قلب معطاء”.. 3 مشاريع ترسخ الاهتمام بصحة الحجاج

تستهدف حملة "قلب معطاء"، التي انطلقت اليوم تحت شعار "عطائك يصل إلى قلوبهم"، وتقدمها جمعية رعاية مرضى القلب "قلبي"، غير القادرين على تكاليف العلاج من المرضى ذوي الدخل المحدود، وتقديم الخدمات الوقائية والتوعية الإلكترونية لحجاج بيت الله الحرام؛ لترسيخ ثقافة الاهتمام بصحة القلب أثناء تأدية فريضة الحج.

وقال المدير التنفيذي لجمعية "قلبي" الدكتور حسين العنزي: إن الحملة تتكون من ثلاثة مشاريع موجهة لمرضى القلب، ووُجه المشروع الأول لقسطرة وجراحة القلب للكبار، والمشروع الثاني قسطرة وجراحة القلب للصغار، والمشروع الثالث عربة قلبي.

يُذكر أن جمعية قلبي دورها توعوي ووقائي وعلاجي وتوفر خدمات صحية تطوعية غير ربحية للمحتاجين من مرضى القلب بكافة الأعمار، وتقديم الدعم النفسي، ونشر الوعي والتثقيف الصحي في مجال أمراض القلب، بالإضافة إلى دعم البحوث والدراسات في مجال أمراض القلب.