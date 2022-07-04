3 آلاف برج “جيل خامس” لخدمة ضيوف الرحمن

زادت هيئة الاتصالات السعودية، أبراج الجيل الخامس، بنسبة 41% من عددها الإجمالي الذي وصل إلى قرابة 3 آلاف برج، وذلك ضمن الاستعدادات لموسم الحج الحالي، وتحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وتشكّل أبراج الجيل الخامس، 50% من أبراج الاتصالات، التي تصل إلى 6 آلاف برج، موزعة على المدينة المنورة ومكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إلى جانب 11 ألف نقطة "واي فاي" بسرعة اتصال عالية للإنترنت المتنقل؛ لضمان توفير خدمات الاتصالات بأعلى مستويات الجودة، وفق خطة تشغيلية خاصة بموسم الحج.

من ناحيته، قال سعد الشنبري مدير فرع هيئة الاتصالات في مكة المكرمة: تعمل على تنفيذ هذه الخطة عدة فرق ميدانية، تعنى بإجراء القياسات الفنية ومراقبة الطيف الترددي وتوفير الإجراءات لحماية المستخدمين.