تشيلسي يقدم عرضه الأخير لإنهاء صفقة الموسم

كشفت تقارير صحفية عن رغبة إدارة نادي تشيلسي فى رفع العرض المالى المقدم للهولندي ماتياس دى ليخت، مدافع يوفنتوس، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وينتهي عقد دى ليخت مع السيدة العجوز فى صيف 2024، لكنه يرغب فى الرحيل وخوض تجربة جديدة.

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن إدارة تشيلسي سترفع العرض المالي إلى 80 مليون يورو، لتقترب من حسم الصفقة، بعدما رفض اليوفى العرض الأول من تشيلسي بشأن اللاعب والذى بلغ 40 مليون يورو فقط، بالإضافة إلى إدراج واحد من الثنائي تيمو فيرنر أو كريستيان بوليسيتش ضمن الصفقة.