أخبار الرياضة

تشيلسي يقدم عرضه الأخير لإنهاء صفقة الموسم

4 يوليو 2022 · < 1 minute

كشفت تقارير صحفية عن رغبة إدارة نادي تشيلسي فى رفع العرض المالى المقدم للهولندي ماتياس دى ليخت، مدافع يوفنتوس، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وينتهي عقد دى ليخت مع السيدة العجوز فى صيف 2024، لكنه يرغب فى الرحيل وخوض تجربة جديدة.

وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أن إدارة تشيلسي سترفع العرض المالي إلى 80 مليون يورو، لتقترب من حسم الصفقة، بعدما رفض اليوفى العرض الأول من تشيلسي بشأن اللاعب والذى بلغ 40 مليون يورو فقط، بالإضافة إلى إدراج واحد من الثنائي تيمو فيرنر أو كريستيان بوليسيتش ضمن الصفقة.