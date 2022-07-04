قوات أمن الحج: ضبط 63 حملة وهمية و288 مخالفًا للأنظمة

أكدت قيادات قوات أمن الحج جاهزيتها؛ لتحقيق أمن حجاج بيت الله الحرام وسلامتهم خلال موسم حج هذا العام 1442هـ، بما يحقق توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة "أيدها الله"، الرامية إلى توفير كامل الطاقات الآلية والبشرية أمام ضيوف الرحمن؛ ليتمكنوا من أداء فريضة الحج في أجواء إيمانية كاملة.

وبين قائد قوات أمن الحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي، خلال المؤتمر الصحفي، اليوم، أن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا، اعتمد خطتين أمنيتين، تضمن "حفظ النظام"، وتنفيذ مهام ومسؤولية الأمن العام، وتتضمن الاستعداد لمواجهة أي أعمال، تستهدف الإخلال بالأمن والنظام، ومنع كافة الممارسات المؤثرة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وتكثيف الحضور الأمني والميداني؛ لضمان سرعة الرصد، وسرعة الاستجابة للملاحظات الأمنية، واتخاذ جميع التدابير الوقائية لمنع الجريمة، ومكافحة النشل وأي ظواهر سلبية تؤثر على أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وتطبيق مبدأ الوقاية والسلامة للحجاج، من خلال دقة التفويج في جميع المشاعر المقدسة والحرم المكي الشريف، والعمل على توازن حركة المرور.

وطالب الحجاج بالالتزام بمواعيد التفويج لرمي الجمرات وطواف الإفاضة والوداع لضمان سلامة الجميع، محذرًا من أن هناك عقوبة مقررة لكل من يحاول الدخول لمكة المكرمة أو المشاعر المقدسة بدون تصريح، تتمثل في غرامة 10 آلاف ريال، إضافة إلى عقوبات لناقلي الحجاج غير النظاميين.

وأشار إلى ضبط 63 حملة وهمية على مستوى المملكة، و288 مواطنًا ومقيمًا مخالفًا للأنظمة، و8 مواطنين ومقيمين من ناقلي الحجاج غير النظاميين، إضافة إلى 2062 مخالفًا لأنظمة الإقامة، كانوا يخططون لأداء شعيرة الحج بطرق غير نظامية، إضافةً إلى إعادة 99792 ألف مقيم لعدم حصولهم على تصاريح دخول مكة المكرمة.

ولفت قائد قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة اللواء ركن محمد مقبول العمري، إلى مشاركة القوات الخاصة في المدينة المنورة ومكة المكرمة والمشاعر المقدسة وفي كافة المواقع التي ينتقل اليها الحجاج، لتوفير أمن الحجيج وسهولة انتقالهم لأداء مناسك الحج.

من جهته، قال قائد قوات الدفاع المدني بالحج اللواء حمود بن سليمان الفرج: إن خطة الدفاع المدني تتضمن عددا من الجوانب، منها الجانب الوقائي والتوعوي، وتُعنى بتأمين جميع متطلبات السلامة واشتراطاتها في جميع مواقع وجود الحجاج بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة ، إضافة إلى المواقع الإنشائية، وتأمين وسائل السلامة فيها للوقاية من الحريق، وتأمين دوريات للأمن والسلامة للمحافظة على أمن وراحة الحجاج وأماكن وجودهم على مدار الساعة.

أما قائد قوات الجوازات في الحج اللواء صالح بن سعد المربع، فأشار إلى تشكيل لجان إدارية موسمية تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بمداخل مكة المكرمة وإصدار القرارات الإدارية "الفورية" بحق الناقلين المخالفين لنقلهم حجاجاً دون تصاريح حج ومخالفتهم بغرامات تصل الى 50 الف ريال، والسجن لمدة 6 أشهر، ومصادرة وسيلة النقل بحكم قضائي والتشهير، وإلابعاد في حال كان المخالف من غير المواطنين.