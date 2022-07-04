ميناء جدة الإسلامي يستقبل 1.1 مليون رأس من الأضاحي

قال مدير عام ميناء جدة الإسلامي م. ماجد العرقوبي: إن الميناء استقبل أكثر من مليون و100 ألف رأس من الأضاحي، هذا الموسم، منذ بداية شهر ذو القعدة، وحتى حينه، مشيرًا إلى أن الميناء يستقبل نحو 99% من إجمالي المواشي المستوردة.

وأوضح العرقوبي، في تصريحات تلفزيونية، اليوم، أن من بين الـ1.1 مليون رأس، 650 ألف رأس من الماشية خاصة بمشروع المملكة العربية السعودية؛ للإفادة من الهدي والأضاحي، التابع للبنك الإسلامي للتنمية.

وبين أن هناك 300 موظف وعامل، يتابعون الأعمال على السفن الواصلة، إضافةً إلى الكادر الطبي البيطري، الذي يتأكد من سلامة الرؤوس من الأوبئة، قبل مناولتها للحظائر المخصصة.