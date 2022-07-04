طيران الأمن: رحلات استطلاعية لرصد الحركة المرورية خلال موسم الحج

قال قائد عام طيران الأمن برئاسة أمن الدولة اللواء ركن عبدالعزيز الدريجان: إن مهام طيران الأمن، تشمل مساندة فرق الدفاع المدني في عملية الإنقاذ والإطفاء وإخلاء المحتجزين في المناطق المتضررة ونقلهم للمناطق الآمنة والمستشفيات.

وأشار إلى تسيير رحلات استطلاعية، لمتابعة ورصد الحالات الأمنية والحركة المرورية والتأكد من سلامة الطرق المؤدية للمشاعر، والتنسيق الدائم مع الأمن العام للقيام برحلات جوية استطلاعية أمنية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ومناطق الفرز، وتمرير المعلومات للجهات المعنية في حال رصد أي ملاحظة أمنية.

وأوضح أن الأمن نفذ 189 طلعة جوية، بعدد ساعات 261 ساعة طيران، ويستهجف 490 طلعة بمعدل طيران يتجاوز 600 ساعة خلال موسم الحج.