استحداث 5 مواقع لإجابة السائلين في #المسجد_الحرام

استحدثت رئاسة شؤون الحرمين ممثلة في إدارة شؤون إرشاد السائلين بوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية 5 مواقع لإجابة السائلين والتأكد من جاهزيتها لخدمة أكبر عدد من الزوّار والحجاج مع زيادة توافد حجاج بيت الله الحرام.

وأوضح مدير إدارة شؤون إرشاد السائلين سلطان بن سعد البقمي أن المواقع الجديدة منها موقعين في الساحات الخارجية من المسجد الحرام و3 داخل المسجد الحرام ومن ضمنها موقع بالدور الثاني من توسعة الملك فهد، ليصبح عدد مواقع إجابة السائلين 15 مواقعاً داخل المسجد الحرام، كما يوجد 23 كابينة هاتف موزعة على الأروقة وفي المداخل الرئيسية والمسعى، بالإضافة إلى 7 مواقع للرد على السائلين هاتفياً.

وبين أن برنامج "إجابة السائلين" يقوم عليه 100 من أصحاب الفضيلة المشاركين وعدداً من القضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات على مدار 24 ساعة، مع مراعاة أن تكون فتواهم على مخرجات وثيقة (ندوة الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما).