الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة 14 جندياً بنيران الحوثيين رغم الهدنة

أعلن الجيش الوطني اليمني، اليوم الإثنين، مقتل وإصابة 14 جندياً، بنيران الحوثيين، رغم سريان الهدنة الأممية بين الطرفين.

وقال المركز الإعلامي للجيش في بيان له، إن "ميليشيا الحوثي ارتكبت 44 خرقاً للهدنة خلال يوم، في جبهات محافظات حجة ومأرب (شرقاً) والجوف (شمالاً) وتعز (جنوب غرب)، تسببت بمقتل ثلاثة جنود وإصابة 11 آخرين".

وتنوعت الخروقات، وفقاً للمركز، "بين محاولات تسلل وإطلاق نار بالصواريخ والمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيرة المفخخة".

وأوضح المركز، أن "الميليشيا الحوثية ضاعفت من عمليات استحداث مواقع وحفر خنادق وملاجئ، خصوصاً في الجبهات المحيطة بمأرب، إضافة إلى نشر طائرات استطلاعية مسيّرة".