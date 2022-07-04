انفجار شمسي قد يغرق العالم في ظلام دامس قريبا

كشفت دراسة نُشرت بدورية «أستروفيزيكال جورنال» وجود نوع من الانفجارات الشمسية الهائلة «Superflares» قد تحدث كل عدة قرون.

وأكدت أنها ستعطل الأقمار الصناعية وتدخل الأرض بموجة ظلام دامس.

ومؤخرا وقعت انفجارات شمسية محدودة باتجاه الأرض، مما أسقط أقمارا صناعية وعطل الاتصالات الراديوية بقارتي آسيا وأستراليا، وتحدث الانفجارات الشمسية بسبب تنقل البلازما بين طبقاتها وسط 27 مليون درجة مئوية.