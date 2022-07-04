تفويج 45 ألف حاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

بإشراف مباشر من الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج والزيارة بالمنطقة، فوّجت الأجهزة ذات العلاقة بأعمال الحج اليوم، ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام المتبقين بطيبة الطيبة، بعد أن مكثوا فيها الموسم الأول متوجهين إلى مكة المكرمة والمشاعر والمقدسة.

وغادرت أفواج الحجيج انطلاقاً من ميقات ذي الحلفية وألسنتهم تصدح بالتلبية للمولى عز وجل بأن يُتم عليهم حجهم وأن يتقبل منهم صالح أعمالهم.

وأوضح وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة محمد البيجاوي، أن عدد الحجاج المغادرين اليوم من المدينة المنورة بلغ 45،304 حجاج، عبر 1158 حافلة، مُشيراً إلى أن مهام وكالة الوزارة، شملت الإشراف على إجراءات استقبال ومغادرة الحجاج، وكذلك الإشراف على عمليات تسكين الحجاج وجاهزية مساكنهم، ومغادرة الحجاج ميدانياً، وكذلك إرشاد الحجاج التائهين، وتقديم الخدمات اللازمة للحجاج المرضى والمتوفين والمفقودين.