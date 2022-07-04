البنك الدولي: زيادة أسعار الغذاء ستساهم بإفقار 23 مليون شخص في الشرق الأوسط

أكد البنك الدولي أن زيادة أسعار الغذاء ستساهم بإفقار 23 مليون شخص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال إن 193 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد بزيادة 40 مليون شخص عن 2020

وحذر برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية من أن انعدام الأمن الغذائي الحاد قد يتفاقم في 20 دولة أو منطقة خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر 2022.

وتُظهر المسوحات الهاتفية السريعة التي أجراها البنك الدولي في 83 دولة أن عددًا كبيرًا من الناس ينفد من الطعام أو يقلل من استهلاكهم في العامين الأولين من جائحة COVID-19.

ويهدد انخفاض مدخول السعرات الحرارية والتغذية المعرضة للخطر المكاسب في الحد من الفقر والصحة ويمكن أن يكون لهما آثار دائمة على النمو المعرفي للأطفال الصغار.