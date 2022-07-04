إيطاليا تعلن حالة طوارئ بسبب الجفاف في 5 مناطق شمال البلاد

قررت الحكومة الإيطالية إعلان حالة الطوارئ في خمس مناطق لمواجهة موجة الجفاف القوية التي ضربت مناطق بالبلاد، حسبما أعلن مكتب رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراجي اليوم الاثنين.

واجتمع مجلس الوزراء اليوم وقرر إعلان حالة الطوارئ في أقاليم لومباردي وبيدمونت وإيميليا رومانيا وفينتو وفريولي فينيتسيا جوليا حتى 31 ديسمبر.

وتسهل هذه الخطوة على الحكومة تخصيص الأموال لمكافحة تداعيات الجفاف.

يذكر أن شمال البلاد هو الأكثر تضررا، حيث أن البحيرات الكبيرة، ومنها بحيرة جاردا، أصبح مستوى المياه فيها أقل من المعتاد في ذلك الوقت من العام.