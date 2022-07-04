«الجفاف» يفتك بالأراضي الإيطالية.. ويكشف أحلك أسرار عصابات «لاس فيجاس»

تعد إيطاليا آخر ضحايا موجة الجفاف التي تضرب دول عدة على مستوى العالم، في مستوى متسارع من التغيرات المناخيّة.

وقررت الحكومة الإيطالية إعلان حالة الطوارئ في خمس مناطق لمواجهة موجة الجفاف القوية التي ضربت مناطق بالبلاد، حسبما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي اليوم الإثنين.

واجتمع مجلس الوزراء اليوم وقرر إعلان حالة الطوارئ في أقاليم لومباردي وبيدمونت وإيميليا رومانيا وفينتو وفريولي فينيتسيا جوليا حتى 31 ديسمبر.

وتسهل هذه الخطوة على الحكومة تخصيص الأموال لمكافحة تداعيات الجفاف.

شمال البلاد هو الأكثر تضررا، حيث أن البحيرات الكبيرة، ومنها بحيرة جاردا، أصبح مستوى المياه فيها أقل من المعتاد في ذلك الوقت من العام.

مستوى نهر بو، أطول أنهار إيطاليا، حيث دلتا النهر بالقرب من فينيسيا، بلغ أدنى مستوى منذ 70 عاما عند نقاط معينة في مساره.

وقد فرضت مدينتا بيزا وفيرونا قيودا على استخدام المياه، كما أغلقت فينيسيا وميلانو النافورات لديهما.

وقيدت مدينتا فيرونا وبيزا الإيطاليتان استخدام المياه في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أسوأ موجة جفاف منذ عقود.

وأعلنت السلطات المحلية يوم السبت في مدينة فيرونا بشمال البلاد أنه يمكن استخدام مياه الصنبور "للأغراض المنزلية والنظافة الشخصية".

ولن يسمح للسكان في الفترة من السادسة صباحا حتى التاسعة مساء بالتوقيت المحلي ( 0400 – 1900 بتوقيت جرينتش) باستخدام المياه لري الحدائق وأماكن ممارسة الرياضة وغسل السيارات أو ملء حمامات السباحة. وفي غير هذه الأوقات، مطلوب من المواطنين الامتناع طواعية عن استخدام المياه لهذه الأغراض.

وتشهد إيطاليا درجات حرارة مرتفعة مع فرصة ضئيلة لهطول الأمطار منذ فترة. وقد جف نهر " بو " أطول نهر في إيطاليا في بعض الأماكن، كما سجل أدنى مستوياته منذ أكثر من 70 عاما.

جثث عصابات لاس فيجاس

نادراً ما تعاود جثث أفراد العصابات الظهور، لكنّ تغير المناخ لديه طرقه للعبث مع المافيا أيضا، فقد بدأ الجفاف المزمن الذي يضرب لاس فيجاس في كشف أحلك أسرار المدينة.

انخفض مستوى بحيرة ميد القريبة جدا من منطقة الكازينوهات في لاس فيجاس إلى مستويات قياسية، ما أدى إلى الكشف عن كومة من النفايات والجثث.

لكنّ واحدة من الجثث لفتت خصوصاً انتباه الخبراء المتخصصين في العصابات: "هيكل عظمي لرجل أصيب برصاصة في رأسه حُشر في برميل وألقي به في البحيرة قبل أربعة عقود".

وقال جيف شوماخر من متحف "ذي موب ميوزيوم" في لاس فيجاس: "كان لدى العصابات نزعة لوضع الأشخاص في براميل، سواء كانوا سيلقونهم في بحيرة أو سيرمونهم في حقل".

وأضاف: "هذا أولا. وثانيا، الشخص مصاب برصاصة في الرأس، وهو أسلوب القتل التقليدي للعصابات. وثالثا، نحن نعلم أن هذا حدث بين أواخر السبعينات ومطلع الثمانينات (عندما) كانت العصابات نافذة جدا في لاس فيجاس".

كارثة في سيدني

في أستراليا، طُلب من الآلاف من سكّان سيدني إخلاء منازلهم، الإثنين، في اليوم الثالث من الأمطار الغزيرة بينما غمر فيضان الأنهار مساحات شاسعة وتخطت المياه مستوى السد الرئيسي في أكبر مدينة في أستراليا.

وقال كارلين يورك، مسؤول خدمات الطوارئ في الولاية: "الأرض مشبعة والأنهار تتدفّق بسرعة والسدود تفيض".

وتلقّى حوالى 32 ألف شخص امراً أو إنذاراً بالإخلاء في ولاية نيو ساوث ويلز الجنوبية، بحسب خدمات الطوارئ.

وتتأثر أستراليا بشكل خاص بالتغيّر المناخي إذ يضربها الجفاف بانتظام وحرائق الغابات المدمّرة، ناهيك عن الفيضانات المتكرّرة والتي تزداد شدّة.

وأعلنت خدمات الطوارئ الإثنين أنها ساعدت في إنقاذ أكثر من 80 شخصاً منذ الليلة السابقة.

درجات حرارة قياسية في تونس

عربياً، وقبل نحو 5 أيام، كافحت فرق الإطفاء لإخماد حريق اندلع في جبل غرب تونس، ومنعه من الوصول إلى المناطق السكنية في وقت تشهد فيه البلاد درجات حرارة قياسية.

واندلع الحريق في جبل المرة بمعتمدية مجاز الباب من ولاية باجة ظهر الأحد قبل الماضي، وأتى على نحو 156 هكتارا من المساحات الغابية، وفق ما ذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات).

وتشهد تونس درجات حرارة عالية وسجلت أمس مستوى قياسيا في ولاية باجة بـ47.5 درجة تسببت أيضا في اندلاع حرائق بحقول للحبوب في الجهة.

وتجتاح تونس سنويا موجات حر وحرائق خلفت أضرارا بالمحاصيل الزراعية والمساحات الغابية بالمرتفعات بسبب الآثار الواضحة والمتفاقمة للاحتباس الحراري.

وتونس من بين الدول المهددة في شمال أفريقيا وحوض المتوسط بشح المياه وتقلص الموارد المائية نتيجة موجات الجفاف المتكررة.

الجفاف يهدد أهوار العراق

وفي العراق، بدأ الجفاف الناجم عن شح الأمطار في منطقة الأهوار جنوبي العراق يؤثر سلباً على تربية الحيوانات، مصدر الدخل الوحيد لسكان المنطقة.

وبرز الجفاف في مناطق واسعة من الأهوار التي يغذيها نهر الفرات في محافظة ذي قار، إثر انخفاض معدلات هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة.

ويساور القلق والحزن سكان الأهوار الذين يعملون في تربية الحيوانات ويعتمد معظمهم على المياه، من تحول منطقتهم تدريجيا إلى صحراء.