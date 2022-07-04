إدارات #التعليم تستعد لاختبارات الدور الثاني للطلاب المتوقع تخرجهم

أنهت اللجان التنفيذية لاختبارات الدور الثاني في إدارات التعليم في المناطق والمحافظات للطلاب المتوقع تخرجهم كافة الاستعدادات اللازمة للاختبار والذي سينطلق في 18 من ذي الحجة لهذا العام.

واعتمدت وزارة التعليم آلية تنفيذ أعمال اختبارات الدور الثاني للعام الدراسي ١٤٤٣هـ، على أن تكون اختبارات الدور الثاني للمتوقع تخرجهم من المرحلة الثانوية ابتداء من يوم الأحد بتاريخ ١٤٤٣/١۲/۱۸هـ وحتى يوم الخميس ١٤٤٣/١٢/٢٢هـ؛ ويكون اختبارهم فيها على مستوى إدارة التعليم وفق الإجراءات التالية:

أ. يشكل مدير التعليم لجنة إشرافية برئاسته وعضوية كل من المساعدين للشؤون التعليمية، ومدير/ ة الاختبارات والقبول للإشراف والمتابعة لأعمال اختبارات الدور الثاني للطلاب المتوقع تخرجهم للعام الدراسي ١٤٤٣هـ، وتكون مهامهم على النحو التالي:

۱. حصر الطلاب المتوقع تخرجهم على مستوى إدارة التعليم.

۲. تحديد وتجهيز المقر الذي سيطبق فيه الاختبار؛ على أن يتسع لاختبار 500 طالب، وفي حال زاد العدد عن ذلك يمكن للإدارة فتح مقر آخر.

3. تقوم اللجنة الاشرافية بتشكيل اللجنة التنفيذية ويرأسها مدير/ة الاختبارات والقبول وبعضوية مدير للمقر ومعلمين في المواد المستهدفة (معلم لكل 150 طالبا) ومراقبين للجان (مراقب لكل ٢٥ طالبا) وحارس للمقر.

وتقوم اللجنة التنفيذية بإدارة التعليم بتنفيذ أعمال اختبارات الدور الثاني للطلاب المتوقع تخرجهم من المرحلة الثانوية؛ ومن مهامها الآتي:

1. تحديد المواد الدراسية المستهدفة وإعداد جداول الاختبارات.

۲. تجهيز نماذج الاختبارات، والنماذج البديلة.

3. مراقبة اللجان والتصحيح والرصد وإخراج النتائج.

4. طباعة شهادات الطلاب الخريجين.

ب- سيكون اختبار الدور الثاني للطلبة المنتقلين والمرحلين مع عودة الهيئة الإدارية على أن تتم عمليات التصحيح والرصد في الأسبوع الأول من عودة المعلمين للعام الدراسي ١٤٤٤هـ.