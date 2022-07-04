إجلاء نزلاء أغلى فندق في أوروبا إثر حريق

أجلت خدمات الطوارئ نزلاء فندق Amanzoe الفاخر في كرانيدي بمدينة بيلوبونيز اليونانية بسبب حريق، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وذكرت خدمة الإطفاء اليونانية، مساء الاثنين، أن النيران اندلعت في غابة في منطقة كوراكيا في كرانيدي، وتم إرسال القوات البرية والجوية لإخماد النيران.

واندلع الحريق في منطقة غابات الصنوبر في كوراكيا بجوار مجمع فندق Amanzoe الفاخر. وتم إجلاء موظفي المجمع وضيوفه، وفقا لموقع argolikeseidhseis.gr المحلي.

ويعتبر فندق Amanzoe أغلى فندق في أوروبا، ويتكون من فيلات فردية مع حمامات سباحة خاصة. ووفق الموقع الإلكتروني للفندق، الواقع على الساحل الشرقي لبيلوبونيز، بالقرب من بورتو هيلي، لا توجد غرف متاحة حتى سبتمبر. وفي سبتمبر، تبدأ الأسعار من 1850 يورو في اليوم وتصل إلى 11 ألف يورو.