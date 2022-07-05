“طقس الثلاثاء”.. “#الأرصاد”: نشاط للرياح المثيرة للغبار والأتربة وسماء غائمة على هذه المناطق

الوئام- واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تنشط الرياح السطحية قد تؤدي الى شبة انعدام في الرؤية الافقية على منطقة نجران والاجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومن منطقة مكة المكرمة كذلك الأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة المكرمة الى جازان. كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، الشرقية والحدود الشمالية. في حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة ظهور السحب الرعدية في فترة ما بعد الظهيرة على منطقتي عسير وجازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وبسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والاوسط. ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والاوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج .