بعد إعادة فتح باب التسجيل فى البرنامج.. «#حساب_المواطن» يوضح الفارق بين الأهلية والاستحقاق

أوضح "حساب المواطن" الفارق بين الأهلية والاستحقاق، وشروطهما، وذلك بعد إعادة فتح باب التسجيل في البرنامج من جديد.

وأبان في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أن الفارق بين الأهلية والاستحقاق، هو أن الأهلية تعني شرط الجنسية السعودية للمستفيد الرئيسي، ومعيار الإقامة، وتوافُق البيانات مع الجهات ذات العلاقة.

أما فيما يتعلق بالاستحقاق فقد لفت الحساب إلى أنه يُحتسب للمستفيد وفقًا لعدد من المعايير، هي: عدد أفراد الأسرة، وأعمارهم، علاوة على مجموع الدخل الشهري للأسرة.

ووجَّه الحساب المواطنين إلى التأكد من حاسبة الدعم التقديرية عبر الموقع الإلكتروني: (أضغط هنا)

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- قد وجَّه بإعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقًا، وذلك ضمن حزمة قرارات جاءت في سبيل حماية الأُسر المستحقة من تداعيات الآثار المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية، وبناء على ما رفعه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-.