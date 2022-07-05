شاهد.. لحظة تحطم #مروحية أمريكية أثناء هبوطها على متن سفينة حربية (#فيديو)

الوئام- وكالات:

وثق مقطع فيديو متداول، لحظة تحطم مروحية تابعة للبحرية الأمريكية على جانب سفينة حربية.

ويوضح المقطع المتداول المروحية وهي تحاول الهبوط فوق السفينة الحربية "يو إس إس غرين باي"، خلال تمارين عسكرية بمنطقة كوينزلاند بأستراليا.

وعندما تحطمت المروحية، كان على متنها 26 عنصرًا من البحرية الأمريكية، نجا منهم 23 فقط بينما لقي الثلاثة الباقون حتفهم، بحسب صحيفة "تلجراف" البريطانية.

وتحطمت المروحية على جانب السفينة الحربية حتى غرقت لـ 300 قدم في مياه المحيط الهادئ، وجرى سحبها في وقت لاحق.

وأظهرت الصور وجود ثقب كبير في قمرة قيادة المروحية من جراء التحطم، ما جعلها تغرق بشكل أسرع في مياه المحيط.