“الجبير” يشكر دول مجموعة “الكاريبي”على دعمهم لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030

اقامت مجموعة منظمة الجماعة الكاريبية ( caricom) على هامش اجتماعها الـ 43 على مستوى القادة في مدينة باراماريبو عاصمة جمهورية سورينام، غداء عمل مع معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.

وأعرب معاليه عن شكر المملكة لكافة دول المجموعة على دعمها لاستضافة الرياض لإكسبو 2030 ، كما جرى بحث العلاقات بين المملكة والمجموعة وتعزيز التعاون بينهما في جميع المجالات.

حضر الاجتماع وكيل وزارة الاستثمار للتواصل مع المستثمرين الأستاذ بدر بن إبراهيم البدر، والوفد المرافق لمعاليه.