عمره 22 عاماً.. شاهد: أول صور  لمنفذ هجوم “#شيكاغو” الدامي #عاجل

الوئام- وكالات:

بعد ساعات من الهجوم، أعلنت شرطة شيكاغو القبض على "روبيرت كريمو"، مطلق النار على المسيرة الاحتفالية بيوم الاستقلال في ضاحية هايلاند بارك الراقية في المدينة التابعة لولاية إلينوي.

وأفادت الشرطة في بيان، بأن المتهم يبلغ من العمر 22 عاماً، كما نشرت أول صورة له، مؤكدة العثور على بندقية استخدمها المهاجم لتنفيذ عمليته.

كما أعلنت مقتل 6 أشخاص في حادث إطلاق نار، وإصابة 24 شخصاً آخرين، بينما منعت الناس من التجمهر في المكان نظراً لخطورة الموقف.

يشار إلى أن العرض المقام بمناسبة عيد الاستقلال الأمريكي كان توقّف فجأة حين أُطلقت أعيرة نارية بعد حوالي 10 دقائق من بدايته، مما دفع مئات الأشخاص إلى الفرار بحثا عن ملاذ آمن.

وأفادت شاهدة عيان كانت حاضرة في العرض أن الناس فروا من مكان الحادث عند سماعهم دوي إطلاق الرصاص، وسط صراخ ونحيب.