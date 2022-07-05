بـ6 خطوات فقط.. تعرّ ف على كيفية التسجيل في “#حساب_المواطن”

أوضح برنامج "حساب المواطن" 6 خطوات للتسجيل في البرنامج للحصول على الدعم.

وأبان في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" أن خطوات التسجيل في البرنامج تتم من خلال إنشاء حساب جديد عبر البوابة الإلكترونية وإدخال رقم الهوية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد، ثم تسجيل الدخول للموقع واستقبال رسالة على رقم الجوال مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.

وبعد ذلك يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور ثم التأكد ومراجعة البيانات بعد الإقرار على صحة البيانات ويتم تقديم طلب التسجيل ثم رفع الوثائق المطلوبة، وأخيرًا يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم بيانات العنوان والحساب البنكي وبيانات التابعين والدخل والعقارات.

وصدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة مسبقًا.