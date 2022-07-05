“#حساب_المواطن” يكشف عن شرط وحيد لحصول الشاب البالغ عمره 18 عاماً على الدعم  

كشفت برنامج" حساب المواطن" عن شرط وحيد لحصول الشاب البالغ عمره 18 عاماً على الدعم .

وأوضح "حساب المواطن" في تغريدة عبر موقع «تويتر»، إنه يستفيد من برنامج حساب المواطن، كل من حاملي الجنسية السعودية، وحاملي بطاقات التنقل، مشيرًا إلى أنه يمكن للفرد المستقل الذي يبلغ سنه 18 عامًا أو أكثر من التقديم على البرنامج بشرط إقامته في مسكن منفصل.

خطوات التسجيل في برنامج حساب المواطن

-إنشاء حساب جديد (يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال: رقم الهوية، رقم الجوال، تاريخ الميلاد).

-تسجيل الدخول للموقع (سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل).

- تغيير كلمة المرور (يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور).

-إدخال البيانات (يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات الآتية: البيانات العامة، بيانات العنوان، بيانات الحساب البنكي، بيانات التابعين، بيانات الدخل، بيانات العقارات).

-رفع الوثائق المطلوبة (ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت عند إتمام رفع الطلب).

-التأكد ومراجعة البيانات (بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل).

وأشار حساب المواطن إلى أن المستفيدين المؤهلين الحاليين لشهر يوليو لا يتوجب عليهم زيارة الموقع أو التسجيل.

كما أعلن برنامج حساب المواطن بدء تطبيق التعديلات الجديدة، بعد الأمر الملكي الكريم، مضيفًا أن التعديلات تتضمن دعما ماليا إضافيا بمبلغ 8 مليارات ريال وإعادة فتح التسجيل.