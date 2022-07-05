النرويج.. القبض على سيدة مُسلمة طاردت متطرف حرق #القرآن بـ”اوسلوا” (#فيديو)

اعتقلت الشرطة النرويجية، سيدة مسلمة قامت بمطاردة متطرفاً قام بحرق القران الكريم في العاصمة اوسلو ما ادى الى انقلاب سيارته وتعرضه لبعض الاصابات الطفيفة .

وذكرت تقارير نرويجية أن المتطرف يدعى "ثورن هرب" بعد حرقه نسخة من القرآن الكريم في حي يقطنه مسلمون بالعاصمة اوسلو ، وقامت السيدة بمطاردته بسيارتها حتى انقلبت ، وقامت الشرطة باعتقالها بتهمة الاصطدام العمد.

واعترفت المرأة بانها بالفعل طاردت سيارة ثورن وحاولت مضايقته لكنها نفت أن تكون قد اصطدمت به مطلقاً.