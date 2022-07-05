النرويج.. القبض على سيدة مُسلمة طاردت متطرف حرق #القرآن بـ”اوسلوا” (#فيديو)

اعتقلت الشرطة النرويجية، سيدة مسلمة قامت بمطاردة متطرفاً قام بحرق القران الكريم في العاصمة اوسلو ما ادى الى انقلاب سيارته وتعرضه لبعض الاصابات الطفيفة .
وذكرت تقارير نرويجية أن المتطرف يدعى "ثورن هرب" بعد حرقه نسخة من القرآن الكريم في حي يقطنه مسلمون بالعاصمة اوسلو ، وقامت السيدة بمطاردته بسيارتها حتى انقلبت ، وقامت الشرطة باعتقالها بتهمة الاصطدام العمد.
واعترفت المرأة بانها بالفعل طاردت سيارة ثورن وحاولت مضايقته لكنها نفت أن تكون قد اصطدمت به مطلقاً.
SIAN på Mortensrud som blir angrepet og kjørt av veien pic.twitter.com/inQXg742Pk
— TaPPeliNo (@TaPPeliNoTV) July 2, 2022