الجوازات تحدد اشتراطات سفر المواطنين إلى خارج المملكة

كشفت الجوازات السعودية اليوم الثلاثاء عن وجود عدد من الاشتراطات لسفر المواطنين إلى خارج المملكة.

ونشرت الجوازات انفوجرافيك عبر تويتر يوضح 6 شروط يجب الإلتزام بها .

اشتراطات سفر المواطنين إلى خارج المملكة

قبل السفر تأكد من أن المدة المتبقية في جواز سفرك لا تقل عن 3 أشهر عند السفر للدول العربيـة لا تقل عن 6 أشهر عند السفر للدول الأخرى.

أن يكون تبقى على انتهاء مدة صلاحية الهوية الوطنية أكثر من 3 أشهر عند السفر إلى مجلس التعاون الخليجي

الهوية الوطنية في (ابشر - توكلنا) لا تمكنك من السفر إلى خارج المملكـة ويجب إحضار أصل البطاقـة

سجـل الأسـرة وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة ولا تمكن حاملها من السفر لدول الخليج

الهوية الوطنية متطلب إلزامي لإصدار أو تجديد جواز السفر للتابعين من 12 سنة فأعلى ومن لديه جواز سفر ساري الصلاحية ( 3 أشهر للدول العربية و 6 أشهر لبقية الدول) فبإمكانه السفر إلى خارج المملكة دون الحاجة لتسجيل الخصائص الحيوية في الأنظمة الآليـة.

تلقي ثلاث جرعات، أو في حال لم يمض أكثر من ثمانية أشهر على تلقي الجرعة الثانية : ويستثنى من ذلك الفئات العمرية التي تحددها وزارة الصحة أو المستثناة بحسب ما تظهر حالتهم الصحية في تطبيق لوكلنـا الفئة العمرية: من (16) عاما حتى (12) عاماً : يشترط الحصول على جرعتين من الشـاد كورونا

الفئة العمريــــة: أقل من (12) عاما : يشترط وجـود بوليصة تأمين ضد كوفيد 19

الفئة العمرية: من (16) عاما حتى (12) عاماً : يشترط الحصول على جرعتين من لقاح كورونا.